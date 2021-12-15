В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку лесов - Скляр

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Скляр отметил, что с целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов мажилиса парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов.

Поправки будут предусматривать:

- порядок планирования работ по высадке, содержанию и защите зеленых насаждений местными исполнительным органами (для рационального использования выделяемых бюджетных средств);

- усиление в части документационного учёта зеленых насаждений (инвентаризация, лесопатологическое исследование, ведение реестра, разработка дендрологического плана и дальнейшая работа по нему);

- разработка дендрологического плана, что позволит увидеть полную картину по состоянию имеющихся зеленых насаждений (больные или усохшие будут помечены);

- увеличение размера компенсационной посадки за незаконную вырубку деревьев (от пятидесятикратного до стократного);

- регламентирование работ по защите зеленых насаждений при проведении строительно-монтажных работ.

Также отмечается, что законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" предусмотрена только разработка и утверждение типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

В законопроекте "О растительном мире", который внесен на рассмотрение в мажилис Парламента, планируется предусмотреть компетенции по разработке методических документов в сфере защиты озеленительных насаждений", - сообщается в ответе на депзапрос.

Также в мажилис парламента внесен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира". Данными законопроектами предусмотрены поправки по регулированию общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

В рамках законопроекта "О растительном мире" предусмотрена отдельная глава по озеленительным насаждениям с включением норм по их охране и защите.

Кроме того, в настоящее время уполномоченным государственным органом разработаны поправки в постановление правительства от 31 мая 2007 года № 441 "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан", где будет определена компетенция местных исполнительных органов в данном вопросе в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось ранее, депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании сената поднял вопрос массовых незаконных вырубок зеленых насаждений на территориях населенных пунктов в Казахстане.

Также напомним, что вырубка краснокнижных деревьев осуществляется только на основании решения правительства РК, сообщил вице-премьер Роман Скляр.



