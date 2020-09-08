В Казахстане увеличат штрафы за мусор и вырубку деревьев

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане усилят административную ответственность за правонарушения в природоохранной сфере, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента Республики Казахстан, а также в связи с участившимися случаями варварского отношения к природе разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за загрязнение окружающей среды", - сообщил сегодня на брифинге министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

По информации Минэкологии, штрафы будут увеличены за загрязнение мест общего пользования, уничтожение и повреждение зеленых насаждений, нарушение правил охраны водных ресурсов, требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, а также за повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда.

По таким нарушениям штрафы планируют увеличить для физических лиц с 10 до 20 МРП, для субъектов среднего и крупного бизнеса с 30 и 70 до 75 и 500 МРП, соответственно.

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