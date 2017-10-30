В Кокшетау отметили 40-летие областного русского драмтеатра

Кокшетау. 30 октября. Kazakhstan Today - В субботу заместитель акима области Айна Мусралимова, участвуя на торжественном закрытии I-го Межрегионального фестиваля театров, поздравила коллектив областного русского драматического театра с 40-летием со дня его основания, передает Kazakhstan Today.

"Отметим, что за четыре десятилетия театральной труппой поставлено более 280 спектаклей. Многие спектакли, вошедшие в золотой фонд репертуара театра, неоднократно становились лауреатами, дипломантами международных и республиканских театральных фестивалей", - сообщили в акимате области.

Значительный вклад в становление и развитие театра внесли заслуженные артисты и деятели искусства Республики Казахстан Яков Куклинский, Юрий Лакомов, Галина Куклинская и Юрий Журавлев.

А. Мусралимова отметила, что творческий путь театра со славной сорокалетней историей и самобытными сложившимися традициями стал неотъемлемой частью в культурной жизни области и республики. В торжественной обстановке она вручила коллективу областного русского драматического театра сертификат на сумму 7 млн тенге, средства будут направлены на оснащение материально-технической базы театра.

Напомним, в областном центре с 25 по 28 октября прошел I Межрегиональный фестиваль театров "Театральная осень", в рамках которого поклонников искусства своим творчеством порадовали артисты из северных регионов.

Акмолинский областной русский драматический театр открыл данный фестиваль драмой "Гамлет", которая вызвала большой аншлаг. Государственный академический русский театр драмы им. Горького из Астаны показал спектакль по пьесе Анны Яблонской "Язычники", Северо-Казахстанский областной русский драматический театр им. Н.Погодина поставил драму Олжаса Жанайдарова "Джут", а постановкой Костанайского областного русского драматического театра стала бессмертная комедия Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь, или что угодно".

Следует отметить, что творчество артистов оценивали лучшие критики и театроведы из Москвы, Казани, Алматы. В составе жюри были - кандидат искусствоведения, театровед, театральный критик, профессор Российской академии театрального искусства Анна Степанова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель РК, профессор Академии искусств им. Т.Жургенова Сания Кабдиева и театровед из Казани Нияз Игламов.

Кроме того, на юбилейном вечере принял участие руководитель Российского центра науки и культуры, советник посольства РФ в Казахстане Виктор Нефедов, который вручил акимату Акмолинской области приветственный адрес в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией.

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