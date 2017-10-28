В Кокшетау завершились антитеррористические учения

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В Кокшетау завершились антитеррористические учения27.10.2017
Общество  16:55

Кокшетау. 27 октября. Kazakhstan Today - На территории города Кокшетау в Акмолинской области завершились антитеррористические учения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Акмолинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, в ходе учения были отработаны взаимодействия заинтересованных государственных органов при пресечении акта терроризма.

Напомним, сегодня В Павлодарской и Акмолинской областях проводились антитеррористические учения, цель которых - обеспечить готовность сил и средств к выполнению поставленных задач.

Антитеррористические учения в Акмолинской области "Кокше-антитеррор-2017" проходили на территории Кокшетау и поселка Красный Яр. В них были задействованы правоохранительные и государственные органы, входящие в Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом, проинформировали в штабе.

В Павлодарской области учения проводились на территории областного центра. Они были направлены на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий.
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