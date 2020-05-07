В Махтааральском районе начал падать уровень воды

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Туркестан. 6 мая. Kazakhstan Today - Уровень воды в Махтааральском районе начал падать по сравнению с 4 мая, передает Kazakhstan Today.
По информации региональной службы коммуникаций Туркестанской области, в селах Женис и Жантаксай вода уменьшилась на 14 сантиметров, в селе Жанатурмыс - на 17 сантиметров. Также уровень воды на въезде в Оргебас снизился на 11 сантиметров, возле канала К-15-9 А - на 13 сантиметров, перед мостом в селе Арай - на 6 сантиметров.
Объем красной воды уменьшился на 0,05 сантиметра в начале коллектора BC-12 в селе Шугыла, на 8 сантиметров в канале K-15-M-A у шоссе М-39 в поселке Нурлы Жол и на 5 сантиметров в канале ЦГК.
Кроме того, в населенном пункте Когалы вода уменьшилась на 3 сантиметров за 9 часов, в районе, где расположен коллектор, - на 2 сантиметра.
Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора.
В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба. Развернуты 24 эвакуационно-приемных пункта. Произошел размыв моста в селе Женис и размыв 4 автомобильных дорог. Сотрудниками полиции выставлены 8 блокпостов (в селах Жанатурмыс, Фердоуси, Т. Жайлыбаева (2), Нурлыжол, Ииржар, Оргебас, Шугыла). Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками полиции и военнослужащими Национальной гвардии.
По последним данным, угроза подтопления миновала в пяти населенных пунктах Туркестанской области. В их числе особо следует отметить стратегически важный населенный пункт Мырзакент, в котором проживают более 14 тысяч человек.
Жители двух эвакуированных населенных пунктов - поселка Мырзакент и села Акжол Махтааральского района - вернутся в свои дома. Областной штаб по ЧС определил, что в этих населенных пунктах угроза миновала.
Жители остальных населенных пунктов останутся в эвакуационных пунктах, пока опасность полностью не минует.
Как сообщалось ранее, распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Махтааральского района Туркестанской области.
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