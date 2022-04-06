В Мангистау создадут спецприюты для бездомных животных

АКТАУ. 5 АПРЕЛЯ - В Мангистауской области бездомных кошек и собак будут отлавливать, а затем сдавать в специальные приюты, которые планируют построить в ближайшем времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак. Это связано со вступившим в силу 2 марта новым законом РК "Об ответственном обращении с животными", сообщает региональное издание "Лада"

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Бердибека Маркабаева, теперь по требованию нового закона бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты.

Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу", - сказал Маркабаев.

Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалисты нанесут животному увечье, их ждет штраф в размере 120 МРП. Также они могут быть привлечены к 120 часам общественных работ или подвергнуться аресту на 30 дней.

За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.

17 марта жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, сначала бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем. Водитель избежал отвественности.