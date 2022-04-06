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В Мангистау создадут спецприюты для бездомных животных

05.04.2022, 10:50 24191
В Мангистау создадут спецприюты для бездомных животных
АКТАУ. 5 АПРЕЛЯ - В Мангистауской области бездомных кошек и собак будут отлавливать, а затем сдавать в специальные приюты, которые планируют построить в ближайшем времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак. Это связано со вступившим в силу 2 марта новым законом РК "Об ответственном обращении с животными", сообщает региональное издание "Лада".
 
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Бердибека Маркабаева, теперь по требованию нового закона бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты.
 

Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу", - сказал Маркабаев.

 
Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалисты нанесут животному увечье, их ждет штраф в размере 120 МРП. Также они могут быть привлечены к 120 часам общественных работ или подвергнуться аресту на 30 дней.
 
За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.
 
17 марта жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, сначала бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем. Водитель избежал отвественности.
 
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 

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В Казахстане диабетики не могут найти инсулин в аптеках

06.04.2022, 10:43 2626
В Казахстане диабетики не могут найти инсулин в аптеках
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН.6 АПРЕЛЯ - В Казахстане диабетики не могут найти инсулин в аптеках и вынуждены искать жизненно необходимый препарат у посредников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", речь идет о тех пациентах, которым не подходит препарат, который выдают бесплатно в поликлиниках. Диабетики Казахстана должны получать инсулин бесплатно в рамках гарантированной медпомощи. Однако не всем подходит препарат, который выписывают в поликлиниках. Еще в 2019 году оригинальное лекарство заменили на "Биосимиляр".
 

Лантуса" уже нет. Сейчас инсулин можно купить только на черном рынке. Сами поликлиники, сами больницы его не предоставляют. И это очень сложно. Так как одной упаковки "Лантуса", в котором находится 5 щприц-ручек, лично мне хватает, например, на 2,5 месяца. Сейчас мы "Лантус" заказали из Алматы", - говорит житель Уральска Александр Черченко.

 
Заменить один инсулин на другой можно только в условиях стационара. Однако и это большой риск. Не все диабетики идут на этот шаг. Против смены оригинального препарата на более дешевый "Биосимиляр" несколько лет назад уже выступали в Диабетической ассоциации страны, но их мнение так и не учли. 
 

Основным вопросом оказался вопрос цены. "Биосимиляр" оказался дешевле, это сыграло свою роль. У нас был публичный спор с руководством СК "Фармация", которое было в тот момент, по поводу законности, соответствия нормам, этическим нормам, но тем не менее инсулин был закуплен, именно "Биосимуляр". И с того момента "Лантус" перестали официально закупать", - информирует президент Диабетической ассоциации РК Руслан Закиев.

 
 По словам руководителя, в ассоциацию обращались пациенты, которые не могут найти "Лантус" в аптеках. Министр же уверяет, что проблемы с дефицитом инсулина в стране нет.
 

Все пациенты с сахарным диабетом инсулином обеспечиваются только в рамках бюджета. Никто в аптеках инсулин не покупает. Потому что все пациенты на диспансерном учете, и они за счет бюджета, оплачиваются бюджетом, через поликлиники получают инсулин", - заверяет министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

 
Как сообщила президент ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК" Марина Дурманова, в настоящее время государство обеспечивает амбулаторных пациентов с сахарным диабетом препаратом инсулин "Гларгин" 100 ЕД/мл под торговым наименованием "Ринглар", произведенный Карагандинским фармацевтическим комплексом.
 

Тем не менее мы видим, что есть спрос на препарат "Лантус", оригинальный инсулин "Гларгин", в розничном сегменте. Производитель подтвердил, что препарат "Лантус" появится в аптеках во второй половине апреля текущего года. Дефицит товара связан со сложностями в планировании и поддержании страховых запасов", - добавила она.

 

Авиационной администрацией Казахстана проведена проверка авиакомпании FlyArystan

06.04.2022, 09:43 5096
Авиационной администрацией Казахстана проведена проверка авиакомпании FlyArystan
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Авиационной администрацией Казахстана по поручению Комитета гражданской авиации в период с 24 по 28 марта текущего года была проведена внеплановая инспекционная проверка авиакомпании FlyArystan на основании обращения пассажиров по факту отказа в перевозке пассажиров на рейсе КС 7341 по направлению Нур-Султан - Костанай от 19 марта 2022 года, сообщили в КГА, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам проведенной проверки было выявлено, что причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до ста десяти кресел на борту данного воздушного судна, связанной с временной технической неполадкой эвакуационного трапа. Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требовании безопасности полетов, так как с неисправным аварийным трапом высадка пассажиров при аварийной ситуации не представляется возможным. По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180", - пояснили в комитете. 

 
Отмечается, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, в случае если пассажиру отказано в перевозке по причинам, создающим угрозу безопасности полета воздушного судна, то ему возвращаются суммы за неиспользованный билет или его часть в соответствии с главой 6 Правил, согласно условиям применения тарифа. 
 

Так с момента начала регистрации авиакомпанией была организована работа по поиску кандидатов для добровольного отказа от перелета среди пассажиров данного рейса, с условием дальнейшего предоставления услуг со стороны авиакомпании, за счет ее средств: альтернативные даты вылета, размещение в гостинице, предоставление питания, предоставление трансфера из/в аэропорт, ваучер в трехкратном размере от тарифа выкупленного билета", - уточнили в комитете.

 
Вместе с тем, ввиду наличия пассажиров, выполнивших онлайн регистрацию и самостоятельно прошедших процедуру досмотра и далее последовавших в зону ожидания посадки, посадка на борт производилась согласно стандартной процедуре до того момента, пока количество пассажиров, прошедших на борт воздушного судна, не составило 110 человек.
 

Согласно информации, полученной от авиакомпании FlyArystan, пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года, которые не смогли воспользоваться своими билетами, могут в течение года обратиться с заявлением о денежном возврате по месту приобретения. Хотелось бы отметить, ввиду сложившийся внештатной ситуацией, процесс автоматического возврата агрегаторов не функционирует. В связи с этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки агрегатора", - говорится в сообщении.

 
По данным КГА, получить ваучер в размере трехкратного тарифа приобретенного авиабилета пассажиры с рейса КС7341 от 19 марта 2022 года могут обратившись через контакт-центр авиакомпании по номеру 8 727 331-10-10 или на сайте https://flyarystan.com в разделе "Связаться с нами - напишите нам".
 

По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций. Авиакомпании поручено выполнить все обязательства перед пассажирами данного рейса по осуществлению возврата стоимости авиабилета", - заключили в комитете.

 
Ранее сообщалось, что Fly Arystan ждет внеплановая проверка из-за снятия с рейса 45 пассажиров. 
 

Антитеррористические учения проведут в Талдыкоргане

06.04.2022, 09:22 6556
ТАЛДЫКОРГАН. 6 АПРЕЛЯ - Антитеррористические учения проведут в Талдыкоргане на улице Медеу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 апреля 2022 года с 10.00 до 12.00 Алматинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Талдыкоргане (улица Медеу) планируется проведение антитеррористического учения "Батыл Тойтарыс-2022". Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий", - сообщили в Алматинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

 
Отмечается, что на максимально приближенных к боевым условиям учениях с различными элементами сложности, привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.
 

В этой связи предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Медеу. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов", - добавили в штабе.

 
Напомним, сегодня также проводятся антитеррористические учения в Алматы.
 

В Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения

06.04.2022, 08:42 7276
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - В Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 апреля т.г. в Турксибском районе города Алматы, по улице Спасская, дом 67, с 6.00 до 12.00 пройдут плановые антитеррористические учения. Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей", - сообщает АГОШ по борьбе с терроризмом.

 
Отмечается, что учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма.
 

В период проведения учений, будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - добавили в штабе.

 
Кроме того, следует отметить, что, согласно статьи 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность. 
 

В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

06.04.2022, 08:32 7766
В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием поля высокого давления, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе, севере, в центре, на юге и в горных районах с прохождением фронтальных разделов ожидается дождь. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, западе туман, на юго-западе пыльная буря, на юге, в горных районах - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ночью и утром в горных районах порывы ветра 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, на западе, севере, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке Костанайской области ожидается туман, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области ожидаются на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области - туман. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидаются на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юге области - туман. 
 
Днем на юге и востоке в Атырауской области, на западе в Западно-Казахстанская области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Кызылординской области на востоке - гроза, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман. 
 
Днем на севере Карагандинской области, на западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +7+9 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +26+28 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

05.04.2022, 21:28 18346
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 6 апреля на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.
 
6 апреля на юго-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. 
 
6 апреля днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.
 
6 апреля ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.
 
6 апреля на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с.
 
6 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на севере области порывы 15-20 м/с. 
 
6 апреля в Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.
 
6 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью и утром в горных районах порывы 15-20 м/с.
 
6-7 апреля ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный сутки 6, днем 7 апреля на севере, западе област порывы 15-20 м/с. 
 

В Карагандинском зоопарке родились два медвежонка

05.04.2022, 20:36 19231
В Карагандинском зоопарке родились два медвежонка
Фото: скрин
КАРАГАНДА. 5 АПРЕЛЯ - В зоопарке Караганды на свет появились сразу два медвежонка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В городе наконец наступила весна, и в нашем зоопарке пополнение - сразу два медвежонка появились на свет! Давайте придумаем имена малышам вместе! Пишите свои варианты в комментариях! Победителя ожидает приз!" - говорится в публикации в Instagram зоосада.

 
 

Kaspi.kz запустил сервис "Цифровые документы"

05.04.2022, 19:25 20951
Kaspi.kz запустил сервис "Цифровые документы"
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "Национальные информационные технологии" сделал доступным сервис "Цифровые документы" в суперприложении Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Теперь у казахстанцев есть доступ к удостоверению личности, паспорту вакцинации, водительскому удостоверению, свидетельству о браке, свидетельству о рождении и другим цифровым документам прямо в суперприложении Kaspi.kz. Документы надежно защищены. Чтобы получить к ним доступ, пользователю необходимо подтвердить свое согласие одноразовым паролем.
 
С помощью "Цифровых документов" можно получать услуги в ЦОНах, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, передвигаться на поездах внутри Казахстана, пользоваться услугами нотариусов и многое другое. 
 
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: 
 

В сотрудничестве с Министерством цифровизации и АО "НИТ" мы продолжаем развивать раздел "Госуслуги" в суперприложении Kaspi.kz. Теперь самые важные документы всегда под рукой в самом популярном в стране приложении Kaspi.kz. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов". 

 

Цифровыми документами" на сегодняшний день пользуются порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно - нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина", - отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

 
О Kaspi.kz
 
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 11 миллионов казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, покупают авиа- и ж/д билеты, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами.
 

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