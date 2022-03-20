Живодер устроил сафари на собак: водителя не привлекут к ответственности

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Начались предварительные слушания по делу об алматинском стрелке. Подсудимый Игорь Дужнов отказался от рассмотрения дела судом присяжных. Гособвинение раскрыло детали того, как задержанный убил пятерых человек, которые пытались выселить его и его семью из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам старшего прокурора службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Чингисхана Пусурманова, когда во двор дома вошли судебный исполнитель Абенов, новый владелец дома Турганов, помощник адвоката Сакенов, представитель органов опеки Букенова и в качестве понятых Сакова и Бекташуглы, Дужнов, осознав неизбежность выселения его семьи из дома и испытывая ненависть, приступил к ранее разработанному плану. Он вошел в гараж и взял заранее приготовленный для стрельбы карабин "Вектор-307", снаряженный магазином с 10 патронами, сообщает телеканал КТК

Следствие также установило, что Дужнов заставил присутствующих в его дворе людей выстроиться у стенки, а позже стал расстреливать их по одному. Затем он вышел на улицу, где открыл стрельбу по стоящим там полицейским, но они смогли укрыться за машиной. Одному из стражей порядка удалось обезвредить стрелка.





В общей сложности Дужнов произвел 10 выстрелов из карабина, девять из которых совершил всего за восемь секунд.

Дужнова обвиняют сразу по двум статьям: "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Главное судебное разбирательство назначено на 29 марта.