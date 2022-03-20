Живодер устроил сафари на собак: водителя не привлекут к ответственности

АКТАУ. 19 МАРТА - Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя, пытавшегося намеренно причинить вред собакам, но не нашли в его действиях ничего противоправного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водитель не нарушил ни одной статьи административного и Уголовного кодексов РК, сообщает "Лада".
С ним проведена профилактическая беседа", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
17 марта жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, вначале бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.