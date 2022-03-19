В Актау живодер устроил сафари на собак

АКТАУ. 18 МАРТА - Жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, вначале бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео, на кадрах которого видно, как водитель иномарки намеренно маневрировал для наезда на собаку.
Инцидент произошел 17 марта, примерно в 16:30 на набережной 1 микрорайона.
Надеемся, что его привлекут по всем административным статьям. Этот мужчина приехал, вышел из машины и начал кидать камни в собак, затем сел обратно в машину и начал намеренно их давить. После того, как он увидел, что мы его снимаем на видео, начал нас посылать и выражаться нецензурной бранью", - рассказали очевидцы.
По информации издания, сотрудники патрульной полиции установили личность нарушителя, он привлечен к ответственности.
Ранее в Акмолинской области сельчанин зарезал соседскую собаку.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.