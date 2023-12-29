В МВД рассказали подробности по делу главы фонда "НеМолчи"
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Досудебным расследованием установлено, что Смаилова, являясь руководителем фонда "НеМолчиKZ", позиционирует себя общественным деятелем, правозащитником и борцом с насилием в отношении женщин и детей. Свою деятельность широко освещает в социальных сетях. Однако многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены ее ложными постами. Как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда "НеМолчиKZ" писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своем субъективном мнении", - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов.
По его данным, с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, на своих страницах в соцсетях объявляла сбор денежных средств якобы для оказания помощи жертвам насилия.
В рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле текущего года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей и недоверием к опровержениям полиции. Утверждала, что все-таки попытка суицида была и девушка находится больнице. Однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением", - сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД.
Он отметил, что еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия.
В данном случае Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку Каspi своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но согласно банковским сведениям за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге. Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании закона "О некоммерческих организациях", которым регулируется финансовая деятельность фонда, деньги от перечислений получала на личную карточку своего супруга, более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом", - сообщил представитель МВД.
Самат Аисов проинформировал, что с учетом добытых доказательств органом следствия деяния Смаиловой заочно квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса и 27 декабря она объявлена в розыск. Досудебное расследование продолжается.