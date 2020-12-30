Система Orphus

В Нур-Султане обслуживающий персонал компании системы Минобороны заявил, что не получает пенсионные

29.12.2020 11611
Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане обслуживающий персонал крупной компании системы Министерства обороны заявил, что не получает пенсионные, передает Kazakhstan Today.
 
В Нур-Султане скандалят сотрудники крупной компании системы Министерства обороны "Аскери курылыс Астана". Дело в том, что последние девять месяцев уборщицам, дворникам и электрикам перестали начислять пенсионные. Начальники при этом никого не предупреждали, но 10% зарплаты исправно удерживали, сообщает телеканал КТК
 

У нас зарплата всего 57-58 тысяч на руки. А в квитанции стоит, что удержано 6600. Но с марта этих денег в Пенсионный фонд не поступало. Я хотела купить дом, пошла в банк, но мне отказали, сказали: нет отчислений. Мне, оказывается, не идут пенсионные все эти девять месяцев. Всем в организациях дают премии и подарки - нам этого не надо. Дайте нам хотя бы наши деньги", - говорит Балкия Тургунбаева. 

 
Сегодня Главное управление военной полиции осталось без должного клининга. Сотрудникам было не до уборки. Больше 70 человек пришли в офис к директору выяснять, где пенсионные деньги, а заодно потребовать декабрьскую зарплату, которую им обещали выдать до Нового года. Но в ответ сами услышали жалобы. Администрация сослалась на сложный период и пообещала начислить пенсионные позже - единым траншем. Но персонал ждать не согласился и пригрозил пожаловаться в прокуратуру. 
 

В первую очередь - заработная плата, потом будем думать о пенсионных отчислениях и соцстраховании. Изначально, буквально месяц назад, мы планировали, что до конца года поступит около 1,9 миллиарда тенге. Но 11 декабря нами было подписано дополнительное соглашение о снижении договора на 900 миллионов тенге, что создало нам дополнительные трудности", - отметил директор по финансовой деятельности ТОО "Аскери Курылыс Астана" Олжас Бекмагамбет.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая