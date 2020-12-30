В Нур-Султане обслуживающий персонал компании системы Минобороны заявил, что не получает пенсионные

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане обслуживающий персонал крупной компании системы Министерства обороны заявил, что не получает пенсионные, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане скандалят сотрудники крупной компании системы Министерства обороны "Аскери курылыс Астана". Дело в том, что последние девять месяцев уборщицам, дворникам и электрикам перестали начислять пенсионные. Начальники при этом никого не предупреждали, но 10% зарплаты исправно удерживали, сообщает телеканал КТК

У нас зарплата всего 57-58 тысяч на руки. А в квитанции стоит, что удержано 6600. Но с марта этих денег в Пенсионный фонд не поступало. Я хотела купить дом, пошла в банк, но мне отказали, сказали: нет отчислений. Мне, оказывается, не идут пенсионные все эти девять месяцев. Всем в организациях дают премии и подарки - нам этого не надо. Дайте нам хотя бы наши деньги", - говорит Балкия Тургунбаева.

Сегодня Главное управление военной полиции осталось без должного клининга. Сотрудникам было не до уборки. Больше 70 человек пришли в офис к директору выяснять, где пенсионные деньги, а заодно потребовать декабрьскую зарплату, которую им обещали выдать до Нового года. Но в ответ сами услышали жалобы. Администрация сослалась на сложный период и пообещала начислить пенсионные позже - единым траншем. Но персонал ждать не согласился и пригрозил пожаловаться в прокуратуру.

В первую очередь - заработная плата, потом будем думать о пенсионных отчислениях и соцстраховании. Изначально, буквально месяц назад, мы планировали, что до конца года поступит около 1,9 миллиарда тенге. Но 11 декабря нами было подписано дополнительное соглашение о снижении договора на 900 миллионов тенге, что создало нам дополнительные трудности", - отметил директор по финансовой деятельности ТОО "Аскери Курылыс Астана" Олжас Бекмагамбет.

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