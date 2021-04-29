В Нур-Султане перекроют пересечение улиц Бейсековой и Тлендиева

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НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Пересечение улиц Бейсековой и Тлендиева будет частично перекрыто с 21.00 28 апреля до 07.00 29 апреля в связи с проведением ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы совместно с управлением административной полиции департамента полиции города ведут дорожно-строительные работы, сообщает официальный сайт акимата города.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Напомним , в столице по улице Туркестан на участке от улицы Керей и Жанибек хандары до проспекта Улы Дала частично перекрыто движение для транспорта с 25 апреля по 30 мая в связи с проведением дорожно-строительных работ.

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