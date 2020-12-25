В Нур-Султане супермаркеты и гипермаркеты будут работать круглосуточно

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 25 декабря гипермаркетам и супермаркетам с торговой площадью более 2 тысяч квадратных метров разрешено перейти на круглосуточный режим работы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт столичного акимата, разрешить объектам перейти на круглосуточный режим работы в преддверии новогодних праздников для недопущения сужения коридора и образования больших очередей поручил аким столицы Алтай Кульгинов.

В преддверии праздников всегда наблюдается увеличение людей в магазинах. Для того чтобы не сужать коридор и не допускать образования больших очередей, в постановлении прописали новый график работы. Супермаркеты и гипермаркеты площадью более 2 тысяч квадратных метров не будут ограничены во времени работы. Заполняемость должна быть не более 30%. На местах руководители объектов должны организовать работу со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - сказала главный государственный санитарный врач города Жанна Пралиева.

Напомним, Нур-Султан находится в "желтой зоне" по распространению COVID-19.

По состоянию на 23.59 23 декабря в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 149 462 случая, из них в Нур-Султане - 17 912 (+118).

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