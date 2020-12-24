Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря 2020 года, Алматы и Нур-Султан находятся в "желтой зоне" по распространению COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 23.59 22 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 148 708 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случаев заболевания.

В "красной" зоне находится Атырауская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства