Алматы и Нур-Султан находятся в "желтой зоне" по распространению COVID-19

Напомним, в городе Нур-Султан выявлено 17 794 (+75 за сутки) случаев заболевания коронавирусом, в городе Алматы - 17 700 (+88).
По состоянию на 23.59 22 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 148 708 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случаев заболевания.
В "красной" зоне находится Атырауская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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