В Нур-Султане выявлена еще одна незаконная майнинговая ферма

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В ходе осмотра установлено три морских контейнера, в которых обнаружены четыре вида цифрового оборудования для майнинга ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+ в количестве 1170 единиц, сообщает пресс-служба АФМ РК.
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов.
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК (незаконное предпринимательство).
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане.
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.