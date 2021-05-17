В Нур-Султане задержан второй подозреваемый по делу Асель Айтпаевой

Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Полиция Нур-Султана задержала подозреваемого по делу о гибели казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Столичная полиция начала досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (Торговля людьми) на основании заявления родителей погибшей в Грузии Асель Айтпаевой о принятии мер в отношении гражданина М. Мейрбекова.

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления М. Мейрбеков задержан и водворен в ИВС Нур-Султана. Проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается", - сообщается на официальном сайте полиции.

Казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой. На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства".

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