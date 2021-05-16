Омбудсмен взяла на контроль расследование гибели казахстанки в Грузии

НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова взяла на личный контроль расследование гибели Асель Айтпаевой в Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Омбудсмен обеспокоена бездействием казахстанских полицейских. По её данным, мать погибшей девушки несколько дней назад написала заявление в правоохранительные органы, однако никакой реакции не последовало. Кроме того, с первых дней после трагедии в деле фигурирует имя родственника Асель Айтпаевой. Но до сих пор неизвестно, какие меры в отношении него были приняты сотрудниками силовых структур, сообщает " Хабар 24 ".

Между Казахстаном и Грузией есть отдельный договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, который позволяет по таким трансграничным преступлениям оказывать друг другу помощь путём прямого обращения между Генеральными прокуратурами. В том числе связанные с вопросами задержания и осуществления принудительных процессуальных мер, включая допрос и перевозку этих лиц для допроса с территории одного государства на территорию другого. К данному правонарушению имеет отношение казахстанский гражданин. Прозвучало обвинение, связанное с вопросом о том, что имело место трансграничное преступление в виде торговли людьми", - сказала уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова.

Телеканал отмечает, что ситуацию до сих пор отказываются комментировать и в Министерстве внутренних дел Казахстана. В ответ на запросы журналистов в ведомстве заявляют о непричастности к расследованию.

Напомним, казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой. На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: " Изнасилование " и "Доведение до самоубийства".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства