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Тело казахстанки, погибшей в Грузии, доставили на родину

12.05.2021 5023
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Сегодня, 12 мая, тело погибшей в Грузии казахстанки Асель Айтпаевой доставили на родину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тело погибшей казахстанки сопровождала мать, которая накануне вылетела в Тбилиси на опознание, сообщает телеканал "Хабар 24". 
 
Отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Нур-Султана, Айсулу Айтпаева в очередной раз отметила, что не верит в самоубийство дочери. 
 
Расследованием занимаются правоохранительные органы Грузии. Сейчас под подозрением находится 4 человека. В их числе гражданин Грузии, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. 
 
По информации телеканала, в деле также фигурирует еще один человек - гражданин Казахстана, родственник Асель, пригласивший ее работать. Сообщается, что он покинул Грузию, но мать настаивает на его перемещении в эту страну и привлечении к делу. 
 
Напомним, Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Её тело нашли на стройплощадке у дома, где она временно проживала. Девушка выпала из окна 9-го этажа. В ту же ночь она отправила подруге аудиозапись, на которой слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой. 
 

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