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В одном из районов Алматы отключат холодную воду

01.02.2021 4267
Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - 4 февраля с 09.00 до 16.00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре: улица Карасай батыра - река Большая Алматинка - проспект Райымбека - улица Брусиловского, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в ГКП "Алматы су", подобные меры необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. 
 

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