В отношении военных, игравших в казино, ведется служебное расследование

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал в кулуарах сената факт участия военнослужащих в азартных играх, где в совокупности госслужащие потратили более 500 млн тенге.
Там есть количество военнослужащих, не сотрудников, а военнослужащих военных сил. По каждому из них сейчас назначено служебное расследование. И исходя из заключения расследования я буду принимать решение по продолжению дальнейшей службы. Но давайте сначала проведем расследование", - сказал глава военного ведомства.
При этом он отметил, что среди любителей азартных игр были военнослужащие среднего состава.
Высшего состава не было. Вы знаете, высшему составу некогда, потому что мы все время находимся в поле, работаем. Суммы по нашим военнослужащим небольшие. Где-то молодежь неопытная", - добавил Жаксылыков.
Напомним, прокуратура Алматинской области подтвердила, что проведенная проверка выявила 305 госслужащих, которые потратили на азартные игры 507 миллионов тенге. Среди них 97 сотрудников МВД, 95 - Минобороны, 25 - из Минфина, 7 сотрудников Верховного суда, 15 - из структуры Агентства по финмониторингу, 3 сотрудника из Антикора и 36 региональных госслужащих.