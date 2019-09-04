В Павлодаре ударившая ребенка в детском саду воспитатель отделалась штрафом

Павлодар. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре ударившую ребенка в детском саду воспитателя приговорили к штрафу, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы специализированного административного суда Павлодара, воспитатель в детском саду нанесла телесные повреждения ребенку. Постановлениями суда она признана виновной по части 1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд приговорил ее к административному штрафу в размере 37 875 тенге.

Кроме того, в адрес отдела образования и управления образования Павлодарской области вынесено частное постановление за нарушение закона, допущенное при выполнении должностных обязанностей.

Постановление не вступило в законную силу.

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