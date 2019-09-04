В Павлодаре ударившая ребенка в детском саду воспитатель отделалась штрафом

Павлодар. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре ударившую ребенка в детском саду воспитателя приговорили к штрафу, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы специализированного административного суда Павлодара, воспитатель в детском саду нанесла телесные повреждения ребенку. Постановлениями суда она признана виновной по части 1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд приговорил ее к административному штрафу в размере 37 875 тенге.
Кроме того, в адрес отдела образования и управления образования Павлодарской области вынесено частное постановление за нарушение закона, допущенное при выполнении должностных обязанностей.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в прошлом году в Павлодарской области ударившая ребенка воспитательница детсада избежала ответственности, так как родители простили её.
В Алматинской области воспитатель, укладывая детей спать, ругала малышей и сильно дергала за нос.
Трехлетняя девочка получила серьезные травмы, упав с двухъярусной кровати в детском саду Актобе.
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