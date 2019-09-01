Трехлетняя девочка получила серьезные травмы, упав с двухъярусной кровати в детском саду Актобе

Актобе. 31 августа. Kazakhstan Today - Трёхлетняя девочка во время тихого часа в детском саду упала с двухъярусной кровати и получила перелом теменной кости. Воспитатели отрицали, что ребёнок упал, пока рентген не показал трещину в черепе, передает Kazakhstan Today.

По словам Натальи, мамы Полины Ратниковой, несмотря на то что ребенок плакал и жаловался на боли, ни один воспитатель не сообщил родителям о случившемся. Малышка до вечера была в садике, пока ее не забрал отец. Сначала воспитатели и заведующая все отрицали и уверяли родителей, что ребенок не падал, пишет " Диапазон ".

19 августа я попросила мужа пораньше забрать дочку из садика, как чувствовала. Когда муж пришел за ней, оказалось, что их группу почему-то перевели в другую и нашего воспитателя не было. Все дети играли, а Полина сидела в комнате, хотя на нее это совсем не похоже. Как только дочка оказалась на руках у папы, она расплакалась и ее вырвало. Увидев ребенка, я сразу же поняла, что с ней что-то не так. Я побежала в садик, хотела выяснить, что произошло. Воспитатель сказала, что ничего не знает, это не ее группа, а заведующая заверила, что Полина головой не ударялась, а просто на ножку жаловалась, ей медсестра холодок приложила. Но дети сказали, что она захотела в туалет, упала, ударилась головой и начала плакать. После мы сразу же повезли Полину в больницу", - рассказала Наталья.

В областной детской больнице ребенку сделали рентген и компьютерную томографию. На снимке головы были видны трещина и гематома. Врач поставил диагноз - сотрясение мозга, подкожная гематома и перелом теменной кости.

Визуально гематому не было видно, она оказалась внутри. Врач сказал, что мой ребенок чудом остался жив и что нам обязательно нужно ложиться в больницу и быть под пристальным наблюдением врачей. В любой момент гематома может начать гноиться или увеличится - и тогда без сложной операции не обойтись", - объясняет мама Полины.

Она возмущена, что в комнате детсада, где твердые деревянные полы, поставили опасные двухъярусные кровати, а воспитатели равнодушно относятся к малышам.

Из-за того, что там очень тесные и маленькие комнаты, а детей много, в целях экономии пространства они поставили такие кровати. А как воспитатели могут так бездушно относиться к детям. Нам никто даже не позвонил и не сообщил. Мы даже не знаем, вдруг ребенок сначала сознание потерял. Как говорят врачи, такая травма не проходит бесследно. Полина несколько дней ничего не ела, у нее страшно болела голова. Ей прописали постельный режим, колют антибиотики, обезболивающее и магнезию", - добавила Наталья.

Папа 3-летней Полины записал видео, на котором дети из группы "Солнышко" рассказали, что малышка упала со второго яруса кровати, долго плакала, а воспитатель не подходил.

Мы думали, что удастся посмотреть запись видеонаблюдения, но камеры стоят только в коридорах. Недавно к нам в больницу приходила заведующая садиком. Она извинилась и сказала, что готова отдавать всю свою зарплату нам. Но зачем мне ее деньги? Разве они способны вернуть здоровье дочери? Ведь по их вине покалечился мой ребенок. Неизвестно, какие страшные последствия после этой травмы могут быть у Полины", - говорит мама пострадавшего ребенка.

Случай рукоприкладства воспитателя по отношению к воспитаннику детсада был зафиксирован и в детском саду Атырау. На распространенной в соцсетях видеозаписи видно, как воспитатель несколько раз ударила ребенка рукой и пнула ногой

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