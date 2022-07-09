В Петропавловске могут объявить ЧС из-за аварии на ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ИЮЛЯ - На сайте нормативно-правовых актов 8 июля 2022 года появился проект постановления об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В проекте сказано: "На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате города Петропавловска от 4 июля 2022 года аким города Петропавловска, который ушел в отставку 22 июня, решил:
- в связи с аварией на петропавловской ТЭЦ-2 объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба;
- руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначить заместителя акима города Петропавловска Аскара Хабибулина и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из настоящего решения;
- контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой;
- настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2022 года.
В пояснительной записке к документу указано, что решение акима Петропавловска об объявлении ЧС принимается с целью ликвидации последствий разрушений на Петропавловской ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго".
Проект документа подписан и.о. акима города Жанболатом Батырбековым, находится на публичном обсуждении до 22 июля.
Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.
Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
Министерство энергетики Казахстана пообещало выделить 17,5 млрд тенге на ремонт Петропавловской ТЭЦ.