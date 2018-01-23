В пяти регионах Казахстана сегодня ожидаются сильные морозы

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана сегодня будет определять антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе и юге - небольшие осадки, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе низовая метель. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с низовой метелью, туман. В Павлодарской области местами туман. В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в отдельном районе ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, местами Северо-Казахстанской областях ожидаются сильные морозы, в Павлодарской области - местами очень сильные морозы.

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