В понедельник на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - В понедельник, 17 февраля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине пройдет снег, на юго-западе, юге - ночью небольшие осадки, преимущественно снег, лишь на западе и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северной половине с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях туман.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Алматинской, Атырауской, ночью в Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами туман.

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