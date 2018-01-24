Костанай. 23 января. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил акимам районов и городов предусмотреть вопрос открытия в регионах IT-школ и кабинетов, передает Kazakhstan Today.

"Обращаюсь к акимам регионов, в 2018 году нужно сделать ориентир на систему образования, на ремонт социальных объектов. Как вы знаете, в этом году мы открываем IT-школу, поэтому нужно в этом году сделать упор на цифровизацию, постараться в каждом районе создать IT-школы. Не обязательно большую, как мы открываем в Костанае, может предусмотреть какие-то кабинеты, помещение выделить под IT-технологии", - озвучил поручение глава региона.

В этом направлении главам регионов области было поручено работать, внедрять информационные технологии, в частности, сделать акцент на робототехнику.

"Такое поручение я даю - до конца первого квартала все районы, города должны направить свои предложения и обеспечить финансирование этих проектов, привлечь частные инвестиции", - заключил А. Мухамбетов.

Напомним, в Костанае 1 сентября планируется открытие специализированной школы-интерната IT-технологий на базе школы интерната для одарённых детей "Озат".

Специфичность школы заключается в изучении детьми технических спецкурсов на английском языке, приобретения навыков 3D моделирования, создания персональных сайтов, WEB-приложений, разработки технологии мультимедиа, графики и анимации.

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