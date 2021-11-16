В РК с 23 ноября семь участков дорог станут платными

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Как сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол", в стране с 23 ноября платными станут семь участков дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 15 ноября функционирует система взимания платы за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырехполосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
Приказы о внедрении платности на этих участках вступят в силу 23 ноября 2021 года. В "КазАвтоЖол" добавили, что уже начали функционировать центры обслуживания по платным дорогам.
Напомним, платность на участках первой технической категории планировалась к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года.