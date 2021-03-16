В РК удостоверение личности можно заменить онлайн на портале "электронного правительства"

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане удостоверение личности и паспорт можно заменить онлайн на портале "электронного правительства", передает Kazakhstan Today.

На портале можно подать заявку на получение/замену следующих документов: удостоверение личности, паспорт, водительское удостоверение", - говорится в ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на запрос ИА Kazakhstan Today.

В ведомстве отметили, что порядок получения услуг размещен на портале.

Для перевыпуска удостоверения личности на портале, в связи с окончанием срока действия необходимо авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн", заполнить заявку и подписать с помощью электронной цифровой подписи, к заявке прикрепить следующие документы: фотографию (требование к фотографии указанно на портале в паспорте услуги); образец подписи (требование к скан-изображению подписи указанно на портале в паспорте услуги). При необходимости, оплатить государственную пошлину за оказание услуги, произвести оплату, перейдя по кнопке "Оплатить" на страницу Платежного шлюза "электронного правительства", - проинформировали в министерстве.

При успешной подаче заявки на услугу в личный кабинет поступит уведомление о регистрации заявки.

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