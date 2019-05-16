Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"Ночью 16-18 мая в Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3-8 градусов. В Усть-Каменогорске ночью 16 мая сохраняются заморозки 3-5 градусов. В городе Семее ночью 16 мая сохраняются заморозки 3-5 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 16 мая в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами ожидается гроза.

В Кызылорде днем 16 мая ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100%.

По данным РГП "Казгидромет", 16 мая в Костанайской области местами ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Кроме того, днем 16 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, местами ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

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