Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. В Нур-Султане днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15 метров в секунду.

28 декабря в Туркестанской области местами ожидается туман. В Шымкенте временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель.

В городах Усть-Каменогорске, Риддере, поселке Новая Бухтарма с 21.00 27 декабря до 21.00 28 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 2-й степени.

Днем 28 декабря в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается снег. 28 декабря местами ожидаются туман, метель. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

28-30 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. Утром и днем 28 декабря местами ожидается ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Таразе 28-30 декабря временами ожидаются туман.

Под влиянием Атлантического циклона на западе, северо-западе и севере республики пройдет снег. На остальной территории под влиянием антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на западе - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

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