Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области и Нур-Султане местами ожидается туман.





1 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В горах Туркестанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

1-3 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 1-3 февраля ожидается временами туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау 1 февраля ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман.





1 февраля в Атырауской области и Атырау местами ожидаются туман, гололед.





В Жамбылской области местами ожидается туман, местами гололед, ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман. 1-2 февраля временами ожидается гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду.

На юге и юго-востоке Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, гололед. Остальная территория РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона - сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман", - сообщили синоптики.

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