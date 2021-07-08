НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В ряде областей Казахстана в июле ожидается экстремальная засуха, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно разработанному статистическому прогнозу, в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары) и в Мангистауской (Аккудук) областей.

Сильно засушливые - в Акмолинской (Есиль, Жаксы, Атбасар), Актюбинской (Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз), Костанайской (Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай), Северо-Казахстанской (Тайынша) и Мангистауской (Сам) областях.

Умеренно засушливые - в Акмолинской (Балкашино), Актюбинской (Комсомольское, Темир), Костанайской (Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный), Северо-Казахстанской (Явленка, Сергеевка и Рузаевка), Восточно-Казахстанской (Лениногорск), Жамбылской (Кордай), Алматинской (Аул 4), Кызылординской (Казалы) и Атырауской (Атырау) областях.

Благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской (Бакты) и в Мангистауской (Бейнеу) областях. На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме.

Стоит отметить, что в июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства