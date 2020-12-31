Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана в связи с резким похолоданием объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

30 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 27-32 мороза, ночью с 31 декабря на 1 января - 30-35, местами 38 мороза. 31 декабря - 1 января в Акмолинской, Павлодарской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35, на севере области до 38 мороза. 31 декабря в Карагандинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30, местами 35 мороза, 1 января 30-35, местами 39 мороза. 1 января в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до 31-36, местами до 39 мороза", - сообщает РГП "Казгидромет".

30 декабря в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе ночью и утром 30 декабря ожидается туман.

30 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

30-31 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Кызылординской области местами ожидается туман.

В Туркестанской области местами сохраняется туман. В Шымкенте и Туркестане временами сохраняется туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на северо-западе, севере, в центре, на востоке и юго-востоке республики пройдет снег. На остальной территории РК под влиянием северного антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра", - сообщили синоптики.

В Алматинской области, на севере, ночью ожидается сильный мороз.

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