Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром 11 декабря ожидается туман.

11 декабря местами в Кызылординской области ожидается туман.

В Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 11 декабря временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске 11 декабря ночью и утром ожидается туман.

11-12 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман.

11 декабря в Северо-Казахстанской области сохраняются местами туман, гололед.

11-13 декабря в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12, 13 декабря ожидается северо-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. В Таразе 11-13 декабря временами ожидается туман.

С прохождением фронтальных разделов на севере, востоке и в центре страны пройдет снег, на юге местами осадки (преимущественно снег). На остальную территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке с низовой метелью. На севере РК местами гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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