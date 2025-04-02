В Семее суд назначил административные взыскания родителям издевавшихся над школьником подростков

Несовершеннолетних правонарушителей направили в специализированные учебные заведения для детей с девиантным поведением

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Семей. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семее, - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семее, сообщили в пресс-службе суда.





Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил соответствующие административные взыскания в соответствии со статьей 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - отметили в суде.





Согласно постановлениям суда, гражданин Л.А. был подвергнут административному аресту на 5 суток, граждане Д.М., М.Т., Т.А. и А.К. оштрафованы на 78 640 тенге каждая.





Сообщается, что ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел гражданские дела о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специализированные учебные заведения для детей с девиантным поведением.





В частности, Л.М. (2011 года рождения) был направлен в областную специальную школу-интернат с особым режимом содержания на 6 месяцев. Основанием послужило совершение им двух уголовных правонарушений, по которым были прекращены досудебные расследования в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.





Ш.Э. (2008 года рождения), систематически нарушавшая общественный порядок и уклонявшаяся от учебы, помещена в областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Серебрянске сроком на 4 месяца.





М.А. (2012 года рождения), неоднократно совершавшая правонарушения, также направлена в указанное учебное заведение сроком на 4 месяца.





При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о направлении В.М. (2012 года рождения), Е.С. (2014 года рождения) и Т.С. (2014 года рождения) в специальные образовательные учреждения. Решение принято в связи с тем, что В.М. не имела систематических нарушений, а двое других не достигли возраста, необходимого для помещения в специализированные учебные заведения (помещение в специализированные учебные заведения по закону возможно только с 11 лет)", - уточнили в суде.





Отмечается, что в случае необходимости срок пребывания подростков в спецшколах может быть продлен по ходатайству администрации учреждений.





Напомним, в феврале в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков издевалась над сверстником. По данному факту полиция возбудила уголовное дело



