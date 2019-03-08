В сэндвичах из алматинских магазинов обнаружили кишечную палочку

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Проба пяти готовых бутербродов из трех крупных магазинов Алматы показала наличие кишечной палочки. Опасные бактерии обнаружили санитарные врачи в ходе лабораторных исследований, передает Kazakhstan Today.

От разнообразия бургеров и сэндвичей, представленных в магазинах, просто разбегаются глаза. И как признаются продавцы, эти продукты в топе самых популярных по спросу среди молодежи как один из наиболее быстрых, сытных, а главное дешевых способов перекуса. Правда, хранят бутерброды зачастую не в холодильнике, а прямо на прилавке магазина. По словам продавца, далеко продукты не убирают из-за высокого спроса. В обеденное время весь товар разойдётся всего за час, сообщает Almaty.tv

Санврачи исследовали пробы пяти разных сэндвичей от двух производителей, из трех крупных магазинов города. Вердикт - наличие кишечной палочки и нарушение маркировки.

Чем опасно это пищевое отравление? При употреблении данного продукта, тем более видите, что он без даты выработки, может, он месяц назад приготовился или, может быть, неделю назад. То есть бактерии группы кишечной палочки и всякие разные микробы могут дальше развиваться в этом продукте. И при употреблении даже малейшего кусочка человек может получить пищевое отравление и попасть в инфекционную больницу", - говорит руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Алматы Анель Мусаева.

При покупке бургеров и сэндвичей специалисты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на условия хранения. Продукт должен находиться холодильнике. Также внимательно нужно изучить и даты изготовления, и срок, до которого рекомендуют употребить бутерброд.

Между тем технологи рассказывают и о других рисках. О консервантах и вредных добавках, о которых на упаковке и не напишут. Говорят, что некоторые недобросовестные производители прибегают к этому в погоне за большей выгодой при минимальных затратах. А выявить эти примеси можно лишь при специальных исследованиях.

Некоторые недобросовестные производители используют животный белок. Шкуры крупнорогатого скота и свиней измельчают, получается мука. Называется это животный белок. И потом добавляют каррагенан - это водоросль, тоже получают такой порошок. Используют они стопроцентно. То есть из одного килограмма, можно два килограмма продукта получить", рассказывает профессор кафедры "Технология продуктов питания" АТУ, доктор технических наук РК и РФ Ясин Узаков.

Впрочем, после обнаруженной в сэндвичах кишечной палочки эпидемиологи нагрянут не только в магазины, где продавался некачественный товар, но и в цеха производителей. Проведут там исследование на соответствие всем санитарным нормам и проверят медкнижки сотрудников.

По данным телеканала, в Алматы производством сэндвичей и бургеров занимаются около десяти предпринимателей.

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