Петропавловск. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане офицер Национальной гвардии вынес из горящего дома пять газовых баллонов, передает Kazakhstan Today.

"15 ноября командир учебного взвода Военного института Национальной гвардии капитан Магжан Калыков находился в отпуске со своей семьей в селе Актас Есильского района Северо-Казахстанской области. В день приезда в село, подходя к жилью, где проживают родители супруги, гвардеец заметил полыхающий огонь в соседнем доме. Оценив обстановку, он отправил свою семью к родителям и поручил супруге сообщить о пожаре по телефону в службу пожаротушения и оповестить жителей поблизости для оказания помощи. На момент пожара у горящего дома, кроме капитана Нацгвардии, никого не оказалось. Магжан самостоятельно приступил к тушению огня. Своими умелыми и решительными действиями офицер вытащил из горящего дома пять газовых баллонов и совместно с жителями населенного пункта приступил к тушению пожара в горящем доме", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

По данным пресс-службы, пожар был полностью локализован до прибытия аварийной службы.

О своем поступке гвардеец, не придавая особого значения, никому не сказал, однако жители села Актас не оставили без внимания помощь Магжана и выразили благодарность руководству Военного института", - сообщили в Нацгвардии.

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