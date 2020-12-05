Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

4 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 4 декабря ожидается гололед.

Ночью 4 декабря на севере Мангистауской области ожидается сильный мороз - до 22 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

4 декабря в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области сегодня местами ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

4 декабря в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). 3-5 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Таразе 3-5 декабря временами ожидается туман. 4-5 декабря временами ожидается гололед.

3-5 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, на юге и юго-востоке осадки (преимущественно снег). Лишь на западе РК погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области местами гололед. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана, по решению управления образования от 4 декабря 2020 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -25) занятия в школах для учащихся с 1 по 5 классы первой смены пройдут в дистанционном формате.

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