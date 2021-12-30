В шести областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 декабря на севере в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. В Атырау 30 декабря ожидаются туман, гололед.

30 декабря на севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы до 18 метров в секунду

30 декабря в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области до 15-20 метров в секунду . В Кызылорде 30 декабря временами сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

30 декабря на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 30 декабря ночью и утром ожидается туман.

30 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в горных районах до 15-20 метров в секунду В Шымкенте ночью и утром 30 декабря ожидается туман. В Туркестане ночью и утром 30 декабря ожидается туман.

30 декабря на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду.