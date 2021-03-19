В Шымкенте и девяти областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 19 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20, порывов до 25 метров в секунду.

19 марта в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, южный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем местами ожидается гроза.

В Шымкенте 19 марта утром и днем ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 метров в секунду.

20 марта в Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается гололед. 19-20 марта местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 20 марта 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 19 марта в Карагандинской области ожидается гололед.

19 марта в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

19 марта в Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Утром и днем 19 марта в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

19 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

19 марта в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.

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