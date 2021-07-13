В Шымкенте и семи областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Шторм ожидается в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет" 13 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду.

13 июля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Ожидаются ветер северо-западный, северный местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля в Акмолинской области ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем 13 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем 13 июля ожидаются гроза, шквал, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 13 июля в Алматинской области местами ожидаются гроза, в горных районах град. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

13 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля в Карагандинской области местами ожидается град, шквал.

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