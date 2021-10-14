В Шымкенте осуждены директор школы и работник управления образования

ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Родители школьников села Даулет в Алматинской области опасаются, что новая школа, построенная два года назад, может рухнуть, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В селе Даулет Алматинской области разрушается новая школа. Это единственная школа в селе, она рассчитана на 300 мест, но учеников в ней в два раза больше, сообщает "31 Канал".

Дочка рассказала, что во время урока на заднюю парту возле ее одноклассницы обвалилась часть потолка. Хорошо, что не на голову. Потом детей перевели в другой кабинет", - рассказывает местная жительница.

Когда строили школу, я видела, что там внизу была вода. Тогда мы забили тревогу, но нас не пускали внутрь. Пусть расскажут, сколько денег куда выделено", - рассказала сельчанка Жанар Ислямова.

В репортаже говорится, что школу в Талгарском районе сдали два года назад. На нее было выделен 1 миллиард 800 тысяч тенге. В прошлом году поднялись грунтовые воды, на стенах появились трещины.

В акимате Талгарского района считают, что виной всему природное явление, которое было невозможно предугадать. Проблемные места планируют отремонтировать.

Подрядная организация полностью сняла кафель с первого этажа. После того, как снизу сделали армированную стяжку, его выкладывают заново. Участки, где стены дают осадку, полностью переделывают. Мы подаем в суд на технадзор, автора и подрядчика", - рассказал начальник отдела строительства акимата Талгарского района Женис Искаков.

Укрепительные работы планируют закончить к концу октября. И хотя в акимате Талгарского района уверяют, что подрядчики гарантируют безопасность, сама подрядная организация от такой ответственности отказалась.

Я такой гарантии не дам. Единственный выход - проводить обследование, отводить грунтовые воды и делать дренаж. Когда мы рыли котлован, вода себя нигде себя показала", - уверяет учредитель ТОО "Еламан", генподрядчик Ергали Миразов.

Подрядчик добавил, что грунтовые воды продолжают заливать нижнюю часть школы. Планируется укрепить полы.

Чтобы определить виновного в произошедшем, идут судебные разбирательства. Родители просят независимых экспертов проверить процесс ремонта, а детей пока вернуть в старую школу.