В Шымкенте сняли фильм о жизни детей, по халатности врачей зараженных ВИЧ (ВИДЕО)

Шымкент. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте сняли документальный фильм о детях, которые в 2006 году по халатности медиков были заражены ВИЧ-инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В 2006 году 149 детей заразили ВИЧ в больницах города . Впоследствии в медучреждениях выявили многочисленные нарушения. Медики не только использовали нестерильные инструменты, вскрылся целый "бизнес на крови". Донорами становились сомнительные лица, в том числе люди без определенного места жительства и нелегалы", - сообщается в документальной ленте.

Героями фильма стали двое из зараженных тогда детей - Бауыржан и Аяулым. Они уже выросли и стали подростками. Кто-то из почти полусотни зараженных уже умер, кто-то стал взрослым. Но халатность врачей однозначно изменила их жизнь навсегда.

Смелость и осознанность Бауыржан и Аяулым восхищают. Как и их родители, которые позволили своим детям жить вне предрассудков. Бауыржан с Аяулым очень хотят поехать в этом году в Сан-Франциско на Международную конференцию по ВИЧ/СПИД. И нам очень хочется, чтобы им это удалось. Мы надеемся, что, посмотрев фильм о ребятах и их семьях, вы поддержите их. А те, кто опасался людей с ВИЧ, пересмотрят свое отношение к ним. Ведь мы вместе можем изменить мир к лучшему", - отмечают создатели фильма .





Напомним, в 2005-2006 годах в Южно-Казахстанской области произошла вспышка внутрибольничной ВИЧ-инфекции , в ходе которой были инфицированы 133 ребенка, девять детей умерли, один вывезен за рубеж в связи с усыновлением, также было выявлено 17 ВИЧ-положительных матерей. По заявлениям ответственных лиц, очаг был ликвидирован в первом полугодии 2006 года. По делу о массовом заражении детей ВИЧ-инфекцией осудили 25 человек. 16 из них сели в тюрьму, но вскоре многих отпустили. Врачей из Казыгуртского района суд освободил. Руководители департамента здравоохранения, в частности бывший директор областного департамента здравоохранения Нурсулу Тасмагамбетова, не понесли ответственности за трагедию. В то же время были освобождены от занимаемых должностей министр здравоохранения РК Ерболат Досаев, аким ЮКО Болат Жылкышиев и председатель Комитета по контролю за качеством медицинских услуг Минздрава РК Уалихан Ахметов.

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