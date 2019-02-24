В Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 19 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане 19 февраля также ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидаются метель, гололед, ветер западный, северо-западный 17-22 метров в секунду. В Актау ожидаются метель, гололед, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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