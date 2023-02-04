В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства  

Фото: МЧС РК

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Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тало-дождевые паводки могут возникнуть в случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в феврале и марте в Алматы и Алматинской области, рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций директор департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Адель Ахметов.





По предварительному прогнозу, в Алматы ожидается ранняя весна.





В первой декаде марта ожидается повышение температуры воздуха до +2-7°С, днем до +10-15°С. В среднем температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1 градус. Более детализированный прогноз на март 2023 года по городу Алматы будет выпущен 15 февраля", - отметил Ахметов.





Он подчеркнул, что в Алматы заметно повышается температура приземного воздуха. С 1976 года средняя годовая температура повышается со скоростью около 0,5°С за каждые 10 лет. Температура устойчиво повышается во все месяцы года. Наибольшими темпами это происходит в феврале и марте - на 1,3°С за каждые 10 лет.





Также в Алматы сокращается число дней с температурой ниже нуля и со значительными морозами (ниже минус 20°С) и увеличивается число жарких дней с температурой выше 30-35°С.





В этом случае все чаще можно ожидать высоких темпов таяния накопленного за холодный период снега. Кроме того, в Алматы увеличивается повторяемость волн тепла, следовательно, в конце зимы - начале весны увеличивается риск перехода от отрицательных температур к положительным", - сообщил представитель "Казгидромет".





По состоянию на 1 февраля сумма осадков за период влагонакопления в бассейнах рек северного склона Илийского Алатау, Жетысуского Алатау выше среднемноголетнего значения на 15-21%, в бассейнах рек южного склона Илийского Алатау и северного склона хребта Кетмень в пределах среднемноголетних значений. Снегозапасы в бассейнах горных рек в бассейнах рек Жетысуского Алатау выше среднемноголетнего значения на 39%, в бассейнах рек северного склона Илийского Алатау, южного склона Илийского Алатау и северного склона хребта Кетмень - в пределах среднемноголетних значений.





Ахметов напомнил, что ранее Казгидромет предупреждал о прогнозируемых сильных осадках в виде дождя, возможности интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемах уровней воды на реках в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях.





В период с 1 по 3 февраля 2023 года в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.





С учетом вышеуказанных факторов в случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в феврале и марте могут возникнуть тало-дождевые паводки. В южной половине Алматинской области количество осадков в феврале предполагается больше нормы. Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, Алматинская область предварительно оценена паводкоопасным регионом с повышенными рисками", - подчеркнул Ахметов.





Напомним, в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регионе находится министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.



