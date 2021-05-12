В столичном аэропорту образовалась очередь из-за внедрения приложения Ashyq

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НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В аэропорту Нур-Султана образовалась очередь из-за необходимости сканировать код в приложении Ashyq на входе в здание воздушной гавани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из-за того что пассажиры должны просканировать свой гаджет в приложении Ashyq, у входа в столичный аэропорт скопилось огромное количество народу! Люди не успевают проходить", - написал пользователь Instagram denski_blog .

С 10 мая в аэропорту Нур-Султана внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq, а с 12 мая планируется полноценный запуск.

Ранее администрация столичного аэропорта призвала пассажиров заранее скачивать приложение и проверить свой статус.

В здание терминала граждане с желтым и красным статусом допущены не будут, сообщает телеканал "Хабар 24"

Поскольку удаленное измерение температуры помогает выявить один из ярких симптомов ковида - повышение температуры тела, использование Ashyq является дополнительной гарантией безопасности", - говорится в официальном заявлении администрации воздушной гавани.





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