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В столичном аэропорту образовалась очередь из-за внедрения приложения Ashyq

11.05.2021 14176
В столичном аэропорту образовалась очередь из-за внедрения приложения Ashyq
instagram.com/denski_blog/
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В аэропорту Нур-Султана образовалась очередь из-за необходимости сканировать код в приложении Ashyq на входе в здание воздушной гавани, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из-за того что пассажиры должны просканировать свой гаджет в приложении Ashyq, у входа в столичный аэропорт скопилось огромное количество народу! Люди не успевают проходить", - написал пользователь Instagram denski_blog.

 
С 10 мая в аэропорту Нур-Султана внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq, а с 12 мая планируется полноценный запуск.
 
Ранее администрация столичного аэропорта призвала пассажиров заранее скачивать приложение и проверить свой статус. 
 
В здание терминала граждане с желтым и красным статусом допущены не будут, сообщает телеканал "Хабар 24"
 

Поскольку удаленное измерение температуры помогает выявить один из ярких симптомов ковида - повышение температуры тела, использование Ashyq является дополнительной гарантией безопасности", - говорится в официальном заявлении администрации воздушной гавани.


Напомним, что, согласно поставнолению главного санврача страны, в аэропорту Алматы система Ashyq начнет работать с 21 мая.
 

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