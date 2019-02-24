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В субботу в Казахстане местами ожидаются туман, метели и гололёд

16.02.2019, 08:49 21979
В субботу в Казахстане местами ожидаются туман, метели и гололёд
Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются осадки, лишь в южной и юго-западной части республики погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".
 
Днем на большей части Северо-Казахстанской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, местами ожидается метель. В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области - местами гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области днем местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами гололед.
 

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