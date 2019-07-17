В Сырдарьинском районе открыта аллея госсимволов

Кызылорда. 1 июля. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки в район заместитель акима области Руслан Рустемов принял участие в церемонии открытия аллеи и провел выездное заседание совета по делам молодежи, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе областного акимата.

В районном центре, поселке Теренозек, состоялось открытие Аллеи государственных символов, построенной на спонсорские средства.

Пусть новая Аллея государственных символов станет местом проведения всех торжественных патриотических мероприятий, таких как присяга государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, проводы в армию и т.п. Думаю, что здесь будут собираться и выпускники, и молодые семьи", - сказал заместитель акима области Руслан Рустемов на открытии аллеи.

Отметим, что Аллеи государственных символов построены в Аральском, Казалинском, Шиелийском районах и в областном центре. В дальнейшем подобные аллеи будут открыты и в других районах области.

Также Руслан Рустемов ознакомился с новым зданием молодежного ресурсного центра, построенном на днях. В двухэтажном здании центра имеются кабинеты консультантов, конференц-залы, проведен Интернет для комфортной работы молодежи.

Заместитель акима области встретился с молодежью района. В ходе встречи 6 молодых предпринимателей, защитивших бизнес-проекты, при поддержке фонда "Теренµзек жастары" получили сертификаты на выплату первоначального взноса в размере 10% для выдачи кредита на открытие своего дела. Отметим, что ранее фонд выдал такие сертификаты 16 молодым бизнесменам.

На выездном заседании Совета по делам молодежи были обсуждены вопросы реализации молодежной политики и поддержки инициатив подрастающего поколения.

Заместитель акима области отметил, что открытый недавно в Кызылорде молодежный центр без преувеличения можно назвать лучшим в республике по оснащению материально-технической базой.

Всего за один месяц услугами молодежного центра воспользовались около 8 тысяч юношей и девушек. Сейчас центр работает 24 часа в сутки, и очень важно правильно организовать его работу для эффективного использования свободного времени молодежи", - отметил Руслан Рустемов.

Руководители местных исполнительных органов, молодежных организаций и акимы районов доложили о проводимой ими работе по поддержке молодежи.

Также на заседании Совета был отмечен вклад руководителя ТОО "Орион" Шалкара Джанабергенова, принявшего на работу 10 юношей и девушек без опыта работы. Ему было вручено благодарственное письмо акима области.

Подводя итоги заседания, заместитель акима области отметил значимость трудоустройства и эффективной организации летнего досуга молодежи и дал соответствующие поручения акимам районов и руководителям госорганов.

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