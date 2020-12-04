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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

03.12.2020 19279
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
В частности, в Жамбылской области 3-5 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман. 4-5 декабря ожидается гололед. 4 декабря местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). 
 
Ночью 3 декабря на севере Мангистауской области ожидается сильный мороз - до 20 градусов.
 
3-5 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.
 
По данным РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, на юге осадки (снег, дождь), гололед. Местами низовая метель, туман, усиление ветра. 
 
В Жамбылской, Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами – туман, гололед. 
 
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, ночью и утром местами туман. 
 
В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

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