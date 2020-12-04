Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Жамбылской области 3-5 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман. 4-5 декабря ожидается гололед. 4 декабря местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег).

Ночью 3 декабря на севере Мангистауской области ожидается сильный мороз - до 20 градусов.

3-5 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, на юге осадки (снег, дождь), гололед. Местами низовая метель, туман, усиление ветра.

В Жамбылской, Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами – туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области - низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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