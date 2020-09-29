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В трех селах Карагандинской области выявили птичий грипп

28.09.2020 14689
Караганда. 28 сентября. Kazakhstan Today - Птичий грипп подтвердился в трёх сёлах Карагандинской области, число павших кур увеличилось до 144, передает Kazakhstan Today. 
 
Птичий грипп подтвердился в 3 сёлах Нуринского района: Тассуат, Изенды и Жараспай. В этих населённых пунктах региона объявлен карантин. Число павших птиц достигло 144 голов. Падёж происходит на частных подворьях. В область завезли порядка 100 тысяч доз вакцин. Профилактические прививки получат домашние птицы не только Нуринского района, а также Абайского, Бухаржырауского и Осакаровского. В сёла прибыли эпизоотические отряды. После них к работе приступит специальная комиссия, сообщили в территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора, сообщает "Хабар 24".
 

Компенсация согласно правилам, работает противоэпизоотический отряд, изымает птиц, устанавливает общее количество и уничтожает. После комиссия устанавливает - и компенсация. Работа идёт", - прокомментировал руководитель территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Марат Мухтаров.

 
Напомним: ранее в селах Карагандинской области зарегистрировали 86 фактов падежа домашней птицы. Гибель птиц произошла в селах Изенды и Тассуат Нуринского района. Специалисты взяли образцы для определения точной причины гибели птиц, их отправили в столичную лабораторию.
 
Как сообщалось ранее, на одной из птицефабрик в Северо-Казахстанской области за сутки от птичьего гриппа пало 180 тыс. кур. Птичий грипп также выявили в Костанайской области. Специалисты выяснили, что падеж начался с падежа дикой птицы, которая в настоящее время мигрирует с севера на юг. В Минсельхозе заверяют, что птичий грипп не опасен для людей
 

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