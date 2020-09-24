В Карагандинской области выясняют причину массового падежа домашней птицы

Караганда. 23 сентября. Kazakhstan Today - В селах Карагандинской области зарегистрировали 86 фактов падежа домашней птицы, передает Kazakhstan Today.
Гибель птиц произошла в селах Изенды и Тассуат Нуринского района. Специалисты взяли образцы для определения точной причины гибели птиц, их отправили в столичную лабораторию, сообщает телеканал Saryarqa.
Начальник областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Марат Мухтаров считает, что повода для паники нет. Он подчеркнул, что на шести птицефабриках области стабильная эпизоотическая ситуация.
Ветеринарные учреждения принимают профилактические меры. Это означает, что дезинфекционные работы проводятся в селах Нуринского района. Эпизоотическая ситуация в регионе стабильная. Ежедневно ведется работа с руководителями и врачами всех птицефабрик", - сказал Марат Мухтаров.
Он отметил, что не стоит бояться покупать курицу, птицу и яйца и призвал не распространять ложную информацию о птичьем гриппе в регионе до объявления результатов исследований.
Как сообщалось ранее, на одной из птицефабрик в Северо-Казахстанской области за сутки от птичьего гриппа пало 180 тыс. кур. Специалисты выяснили, что падеж начался с падежа дикой птицы, которая в настоящее время мигрирует с севера на юг. В Минсельхозе заверяют, что птичий грипп не опасен для людей.
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