В Карагандинской области выясняют причину массового падежа домашней птицы

Караганда. 23 сентября. Kazakhstan Today - В селах Карагандинской области зарегистрировали 86 фактов падежа домашней птицы, передает Kazakhstan Today.

Гибель птиц произошла в селах Изенды и Тассуат Нуринского района. Специалисты взяли образцы для определения точной причины гибели птиц, их отправили в столичную лабораторию, сообщает телеканал Saryarqa

Начальник областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Марат Мухтаров считает, что повода для паники нет. Он подчеркнул, что на шести птицефабриках области стабильная эпизоотическая ситуация.

Ветеринарные учреждения принимают профилактические меры. Это означает, что дезинфекционные работы проводятся в селах Нуринского района. Эпизоотическая ситуация в регионе стабильная. Ежедневно ведется работа с руководителями и врачами всех птицефабрик", - сказал Марат Мухтаров.

Он отметил, что не стоит бояться покупать курицу, птицу и яйца и призвал не распространять ложную информацию о птичьем гриппе в регионе до объявления результатов исследований.

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